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Світоліна повернулася до ТОП-4 світового тенісного рейтингу

ТОП-5 світового рейтингу виглядає так: Ешлі Барті (Австралія), Аріна Соболенко (Білорусь), Кароліна Плішкова (Чехія), Еліна Світоліна (Україна) та Наомі Осака (Японія)
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна після Відкритого чемпіонату США піднялася на одну сходинку у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
Світоліна повернулася до ТОП-4 світового тенісного рейтингу Фото: btu.org.
Раніше Еліна була у ТОП-4 в редакції рейтингу від 10 лютого 2020 року і з тих пір вище п’ятого місця не була. Особистий рекорд Світоліної - третє місце, передає Укрінформ.
 
ТОП-5 світового рейтингу виглядає так: Ешлі Барті (Австралія), Аріна Соболенко (Білорусь), Кароліна Плішкова (Чехія), Еліна Світоліна (Україна) та Наомі Осака (Японія).
 
Позиції інших українських тенісисток: Даяна Ястремська - 53-е місце (-2), Марта Костюк - 56 (-1), Ангеліна Калініна - 64 (+12), Катерина Завацька - 135 (+8).  
 
Як повідомля, у чвертьфінальному поєдинку відкритого чемпіонату США Світоліна, якій 12 вересня виповнилося 27 років, поступилася 19-річній тенісистці з Канади Лейлі Фернандес.
 
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13 09 2021 16:03
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