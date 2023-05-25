Чехія планує придбати близько 70 танків Leopard

Країна хоче посилити свої збройні сили в довгостроковій перспективі.

Чехія розпочне переговори про приєднання до німецької програми закупівлі танків Leopard 2A8.

Про це повідомляють на офіційному сайті міністерства оборони Чеської Республіки.

Повідомляється, що міністерство оборони офіційно звернеться до представника німецького міністерства з проханням почати переговори щодо умов, за яких Чехія могла б приєднатися до закупівлі, яку планують німці.

Також відомо, що Чехія планує закупівлю близько семи десятків танків. Вони можуть бути доставлені до кінця поточного десятиліття. Такі подробиці зазначив полковник Ян Кердік, директор Департаменту розвитку сухопутних військ.

За словами чиновника, більший обсяг замовлення призведе до нижчої ціни, скоротить час доставки та забезпечить достатню матеріально-технічну підтримку. У разі спільного замовлення, компанія-виробник KMW могла б збільшити свої виробничі потужності й таким чином прискорити виробництво.

Зараз чеська армія використовує модернізовані танки Т-72М4CZ. За останні місяці країна передала до України кілька десятків танків Т-72М1 та в рамках компенсації за це отримала від Німеччини 14 танків Leopard 2A4 і одну БРЕМ Bpz3 Büffel.