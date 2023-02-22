Світові бренди йдуть з рф, але їхні товари залишаються доступними росіянам – Reuters

Фури з Coca Cola перетинають кордон з росією, туристи повертаються з-за кордону з новинками бренду Zara, а місцеві онлайн-маркети скуповують запаси IKEA.

Західні бренди виходять з ринку росії, проте їхні товари - ні.

Про це пише агенство Reuters.

"Незважаючи на те, що європейські, північноамериканські та японські компанії залишають росію через її дії в Україні, вплив на російських споживачів мінімальний, хоча терміни доставки можуть бути довшими, а деякі товари дорожчими. Основна зміна торкнулася маршрутів поставок, але товари залишаються доступними як онлайн, так і в магазинах. Покупцям просто потрібно знати, де шукати", - наголошує агентство.

Переважна більшість товарів, про які йдеться, не підпадає під санкції, і ці транскордонні поставки є легальними.

"І москва з радістю їх пропускає, незалежно від того, яким маршрутом вони йдуть", - додає Reuters.

Легла доступність брендів свідчить про виклик, з яким стикаються компанії при виходу з ринку, контролюючи ланцюги поставок.

Напрклад, компанія Inditex (Zara) закрила 502 магазини в рф після того, як росія ввела війська в Україну, а потім продала їх компанії Daher Group, що базується в ОАЕ.

Огляд Reuters продемонстрував шість найбільших онлайн-маркетплейсів і розмови з десятком покупців і продавців, зараз вони виживають завдяки дрібному імпорту та онлайн-продавцям.

В той же час як більшість західних брендів, які припинили свою діяльність в рф, також вийшли з білорусі, Inditex цього не зробив. Компанія не відповіла на запит.

Динаміка курсу валют частково спричинила семиразове збільшення поставок з Туреччини через CDEK Forward, сервіс доставки з іноземних сайтів електронної комерції, пише Reuters, зсилаючись на відповідь директорки з маркетингу Дінари Ісмаїлової.

"Як тільки бренди заявили, що йдуть, почалася якась паніка, і кількість обсягів і замовлень різко зросла", - сказала директорка.

Минулого року оборот CDEK Forward, що займається невеликими приватними поставками, подвоївся в грошовому вираженні, причому 80% з них припадає на одяг, а товарообіг потроївся.

"Це можна порівняти з тим, якби ви особисто пішли в магазин Zara в Нью-Йорку, купили там щось і відправили це своїм друзям у москву", - сказала Ісмаїлова.

З розривом ланцюгів поставок рф легалізувала так званий паралельний імпорт і дозволяє роздрібним торговцям ввозити товари з-за кордону без дозволу власника торговельної марки.

Так, на сайтах електронної комерції продається широкий асортимент імпортних товарів, і продавці часто рекламують, що вони привозять продукцію з-за кордону.

Компанія Wildberries продає старі запаси брендів Inditex і має майже 17 000 товарів у своєму каталозі Zara. Джерело, близьке до Inditex, повідомило, що це були залишки товарів, які були в рф, коли компанія призупинила там свою діяльність, пише Reuters.

Wildberries також не відповіла на запит надати коментар.

Популярний західний продукт Coca-Cola, який часто рекламують як імпортний, аби покупці знали, що це справжня продукція.

Хоч минулого року Coca-Cola припинила виробництво і продаж напоїв у росіх, інші компанії імпортують їх, причому на етикетках банок і пляшок зазначається, що вони прибули з Європи, Казахстану, Узбекистану і Китаю. Особливість в тому, що ціни на них різняться. В одному з супермаркеті москви три банки напою продавалися за трьома різними цінами, імпортовані з Данії, Польщі та Великої Британії відповідно, - йдеться в статті.

"Швидко були встановлені контакти і підписані нові контракти з новими партнерами, запущені нові грошові потоки і логістичні ланцюжки поставок з турецькими, польськими і казахськими компаніями", - анонімно розказав представник великої роздрібної мережі.

Також, "дружні" країни збільшили експорт до рф. Так, торгівля між Китаєм і росією торік досягла рекордних $186 млрд, а експорт Туреччини до росії зріс на 61,8% - до $9,34 млрд. А експорт Казахстану зріс на 25,1 % до $8,78 млрд.