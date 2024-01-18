Обсяг інвестицій у світові компанії космічної галузі зріс на третину в 2023 році.

Про це повідомляє американський канал CNBC, посилаючись на звіті Space Capital.

Інвестиції досягли $12,5 млрд порівняно з $9,3 млрд в 2022 році, але показник залишається меншим за рекордний рівень у $15,3 млрд в 2021 році.

В четвертому кварталі минулого року космічні компанії залучили $2,6 млрд інвестицій: серед яких Firefly Aerospace, Ursa Major, D-Orbit, Stoke Space і True Anomaly.

В минулому році в секторі було оголошено про 39 угод зі злиттів і поглинань, серед них купівля американською Viasat британського оператора супутникового зв'язку Inmarsat за $7,3 млрд і придбання американською L3Harris Technologies виробника ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne Holdings за $4,7 млрд.

"Ми очікуємо побачити ще більше у 2024 році", - заявив керуючий партнер Space Capital Чад Андерсон.

Він додав, що перспективи зниження відсоткових ставок поряд з іншими факторами покращують прогнози щодо кількості M&A цього року.