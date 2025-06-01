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Світові лідери більше не бояться Трампа – CNN

01 червня 2025, 13:55
Світові лідери більше не бояться Трампа – CNN
Лідери Китаю, росії, Ізраїлю, Європи та Канади, схоже, вирішили, що Трамп не такий сильний, як він думає.
Президент США Дональд Трамп був цілковито впевнений у своїй особистій всемогутності, і в тому, що здатен змінити світ. Він хвалився тим, що його "дуже хороші стосунки" з путіним або Сі Цзіньпіном чарівним чином вирішать глибокі геополітичні та економічні проблеми між світовими державами. Однак схоже, у нього це виходить не дуже добре, оскільки світові лідери не відчувають перед ним страху.
 
Про це пише CNN.
 
"Трамп може залякувати технологічних титанів, змушуючи їх дотримуватися своєї лінії, і використовувати державну владу, намагаючись нагнути такі інститути, як Гарвардський університет і судді, але деяких світових лідерів залякати складніше", - ідеться в статті.
 
Так, путін ігнорує зусилля США щодо припинення війни в Україні, фактично принижуючи його. російські ЗМІ тепер зображують Трампа як звичайного базіку, заяви якого ніколи не призводять до будь-яких наслідків.
Трамп також думав, що зможе підпорядкувати своїй волі Китай, натиснувши на Сі Цзіньпіна в торговельній війні.
 
Однак авторитарний Пекін явно не збирається схилитися перед президентом США. І, як і у випадку з Китаєм, Трамп також відступив у своїй тарифній війні з Європейським союзом. Трамп також нет зміг порозумітися з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у питанні конфлікту в Газі, пише CNN:
 
"Світові лідери переслідують свої власні національні інтереси, які існують у паралельній реальності від устремлінь американських президентів. Більшість із них не сприйнятливі до особистих закликів, які не потребують віддачі. І після того, як Трамп спробував принизити в Овальному кабінеті президента України Володимира Зеленського та президента ПАР Сиріла Рамафосу, привабливість Білого дому слабшає".
 
Як зазначає видання, популізм Трампа "Америка перш за все" ґрунтується на передумові, що США десятиліттями обкрадали, не враховуючи того факту, що їхні союзи зробили їх наймогутнішою країною в історії планети. Тепер, вдаючи із себе силовика, якому всі повинні підкорятися, він руйнує м'яку силу США - здатність переконувати - своєю войовничістю.
 
"Перші чотири місяці президентства Трампа з його тарифними погрозами, попередженнями про територіальну експансію США в Канаді та Гренландії і знищенням глобальних програм гуманітарної допомоги показують, що решта світу отримує право голосу щодо того, що відбувається. Поки що лідери Китаю, росії, Ізраїлю, Європи та Канади, схоже, вирішили, що Трамп не такий сильний, як він думає, що немає ціни за те, щоб кинути йому виклик, або що їхня власна внутрішня політика робить опір обов'язковим", - підсумовує видання.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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