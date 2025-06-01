Світові лідери більше не бояться Трампа – CNN

Лідери Китаю, росії, Ізраїлю, Європи та Канади, схоже, вирішили, що Трамп не такий сильний, як він думає.

Президент США Дональд Трамп був цілковито впевнений у своїй особистій всемогутності, і в тому, що здатен змінити світ. Він хвалився тим, що його "дуже хороші стосунки" з путіним або Сі Цзіньпіном чарівним чином вирішать глибокі геополітичні та економічні проблеми між світовими державами. Однак схоже, у нього це виходить не дуже добре, оскільки світові лідери не відчувають перед ним страху.

"Трамп може залякувати технологічних титанів, змушуючи їх дотримуватися своєї лінії, і використовувати державну владу, намагаючись нагнути такі інститути, як Гарвардський університет і судді, але деяких світових лідерів залякати складніше", - ідеться в статті.

Так, путін ігнорує зусилля США щодо припинення війни в Україні, фактично принижуючи його. російські ЗМІ тепер зображують Трампа як звичайного базіку, заяви якого ніколи не призводять до будь-яких наслідків.