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ПОЛІТИКА

Світові лідери ігнорують 72-й день народження путіна – Politico

08 жовтня 2024, 08:31
Світові лідери ігнорують 72-й день народження путіна – Politico
Фото: з вільного доступу
Згадали про нього лише гауляйтери окупованих територій і вісім президентів.

У понеділок, 7 жовтня, владімір путін відсвяткував свій 72 день народження. Але тепер, коли російський диктатор став світовим вигнанцем, добрих побажань надходить менше, ніж раніше.

Про це пише Politico.

"Можливо, його подарунки загубилися на пошті?", - іронізує американське видання.

Лідери КНР Сі Цзіньпін, КНДР Кім Чен Ин та Ірану Алі Хаменеї проігнорували «свято». Крім того, ніхто з лідерів країн БРІКС другий рік поспіль не став вітати Путіна, підкреслює The Moscow Times.

"У 2024-му російський президент отримав найменшу кількість привітань від іноземних глав держав з початку широкомасштабної війни в Україні. Зі світових лідерів путіну зателефонував тільки президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інші семеро обмежилися телеграмами", - пише російське медіа «Агентство».

Окрім Ердогана, привітали путіна: президент Нікарагуа Даніель Ортега, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенка, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і король Бахрейну шейх Хамад бен Іса Аль Халіфа.

Пашинян наголосив на необхідності «зміцнення взаємовигідного співробітництва між Вірменією та рф». А турецький лідер відзначив бажання продовжувати політичний діалог.

путіна також привітали глава Чечні Рамзан Кадиров та маріонеткові правителі окупованих росією територій: від Донеччини та Луганщини до Абхазії і Придністров’я. А в російських містах організували флешмоби на підтримку путіна, до яких залучили навіть школярів і вихованців дитячих садочків.

Владімір Путінізоляціявійна в Україніросія-агресор

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