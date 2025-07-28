Світові лідери налагоджують прямий контакт із Трампом через його особистий мобільний – Politico

Іноземні чиновники пояснюють свою здатність адаптуватися до вільного стилю Трампа покращенням особистих стосунків, що, за їхніми словами, призводить до сприятливіших результатів.

Під час першого терміну президент США Дональд Трамп запропонував світовим лідерам свій мобільний номер, закликаючи спілкуватися напряму, а не через дипломатичні канали. Протягом другої каденції Трампа ті, хто прагне зберегти його прихильність регулярно пишуть та телефонують йому, іноді просто для неформального спілкування.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

Неформальність цих розмов, хоча й мало чим відрізняється від імпровізованого стилю, який Трамп часто демонструє на публіці, все ж може вразити помічників на іншому кінці дроту. Людина, знайома з однією з розмов президента США з президентом Франції Емманюелем Макроном, згадала, як двоє лідерів браталися під час вітання.

"Це було доволі кумедно — Трамп казав "Емманюелллллллю", протягуючи літеру "л", а Макрон відповідав "Дональдддде" і витягував літеру "д". І це повторювалось кілька разів", — розповідає він.

Іноземні чиновники пояснюють свою здатність адаптуватися до вільного стилю Трампа покращенням особистих стосунків, що, за їхніми словами, призводить до сприятливіших результатів.

"У деяких випадках це дозволяє зменшити тертя та покращити узгодженість", — сказав європейський чиновник. "Частково це є результатом того, що багато лідерів більш активно взаємодіють з Трампом і, так, більш уважно ставляться до нього у приватних стосунках".

Навесні, після того, як на виборах премʼєра у Канаді переміг представник від Ліберальної партії Марк Карні, який обіцяв жорстко ставитися до Трампа, сенатор від штату Північна Дакота Кевін Крамер закликав його просто зателефонувати Трампу безпосередньо, щоб зʼясувати стосунки. "Дональду Трампу це подобається. Йому лестять прямі телефонні дзвінки", — сказав тоді Крамер.

Однак приватне спілкування лідерів не є "грою в одні ворота". Трамп, за словами джерела, часто ініціює розмови з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, премʼєром Британії Кіром Стармером та премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

А коли Трамп напередодні червневого саміту НАТО опублікував скриншоти своєї переписки із генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, приписуючи собі заслугу в ухваленні нової оборонної угоди про витрати, це стало нагадуванням іншим главам держав, які часто листуються із президентом, що їхні конфіденційні розмови можуть стати публічними.

Під час особистих зустрічей у Білому домі багато лідерів намагалися розслабити президента за допомогою лестощів, шанобливих жестів і навіть подарунків — президент Південної Африки, наприклад, узяв із собою двох гравців із Асоціації професійних гольфістів, а Стармер передав листа від короля Чарльза III з запрошенням на державний бенкет, який відбудеться у Віндзорському замку у вересні.

Але часті — і здебільшого нерозголошені — телефонні та текстові розмови дозволяють деяким лідерам, які чітко усвідомлюють важливість особистих стосунків, змогу налагодити з Трампом кращий контакт і взаєморозуміння.