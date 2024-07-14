Світові лідери засудили замах на Трампа
14 липня 2024, 15:53
Вони побажали "швидшого одужання" Дональду Трампу.
Після замаху на життя кандидата у президента США Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії, світові лідери розкритикували "політичне насильство".
Про це лідери та політики світових держав написали у мережі Х(Twitter).
Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив напад на колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії.
"Політичне насильство є абсолютно неприйнятним у демократії. Я рішуче засуджую напад на колишнього президента Дональда Трампа", - йдеться у дописі Мішеля.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відзначила, що "політичному насильству немає місця в демократії".
"Я глибоко шокована стріляниною, що сталася під час передвиборчого мітингу колишнього президента Трампа. Я бажаю Дональду Трампу якнайшвидшого одужання і висловлюю свої співчуття родині невинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії", — написала фон дер Ляєн.
Високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель також засудив замах на Трампа під час передвиборчих перегонів, назвавши його "неприйнятним актом насильства".
"Шокований новинами про напад на Трампа, який я рішуче засуджую. Знову ми є свідками неприйнятного акту насильства проти політичних представників", - написав Боррель у соцмережі Х(Twitter).
Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що такі акти насильства загрожують демократії, а президент Франції Еммануель Макрон назвав замах на Трампа "трагедією для демократій".