Світові виробники зброї не встигають за попитом – SIPRI

Загальна виручка найбільших виробників озброєнь у 2022 році знизилася на 3,5% порівняно з 2021 роком.

Про це пише SIPRI.

Головна причина - це елементарна нестача робочої сили і проблеми з постачанням матеріалів через війну.

Незважаючи на зростання обсягів замовлень зброї на тлі війни в Україні, сумарна виручка від продажу зброї і військових послуг 100 найбільших у світі компаній оборонної галузі у 2022 році склала $597 млрд, що на 3,5% менше порівняно з 2021 роком.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну і геополітична напруженість в усьому світі сприяли різкому збільшенню попиту на озброєння та військову техніку у 2022 році.

Проте, незважаючи на отримання нових замовлень, багато американських і європейських компаній не змогли істотно наростити виробничі потужності через дефіцит робочої сили, зростання витрат і збої в ланцюжках поставок, які посилилися з війною в Україні. Крім того, країни розмістили нові замовлення в кінці року, тож зростання попиту поки не відобразилося на доходах цих компаній.

Невиконані замовлення і різке збільшення числа нових контрактів говорять про те, що в найближчі кілька років світові доходи від продажу зброї можуть значно зрости, йдеться в матеріалі.

"Багато компаній зіткнулися з труднощами при переході на виробництво озброєнь для війни високої інтенсивності. Однак були підписані нові контракти, зокрема на поставку боєприпасів, що очікувано призведе до зростання доходів в 2023 році і в наступні роки", - пишуть в SIPRI.

Зниження виручки пов'язане з американськими компаніями. Так, 42 представника США в рейтингу заробили в 2022-му році на 7,9 % менше, ніж роком раніше.

В європейським компаніях з топ-100 зафіксували невелике зростання - на 0,9%. Виробники зброї з Азії нарощували продажі швидше - на 3,1% - і другий рік поспіль випереджають конкурентів з Європи.

"Компанії з Китаю, Індії, Японії і Тайваню виграли від постійних державних інвестицій в модернізацію Збройних сил", - заявляє дослідник програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь Сяо Лян.

Компанії, які спеціалізуються на менш технологічно складній продукції, змогли швидше збільшити обсяги виробництва у відповідь на різке зростання попиту.

Прикладом є турецька компанія Baykar, виробник безпілотника Bayraktar TB-2, яка майже подвоїла доходи від продажу зброї та вперше увійшла в топ-100.

Щодо росії, то 2 російські компанії потрапили в топ-100 SIPRI за 2022 рік - "Ростех" і "Об'єднана суднобудівна корпорація".

Дослідники пояснюють це непрозорістю російської оборонної промисловості і відсутністю доступних даних, але сукупна виручка від продажу зброї двох вищеназваних фірм знизилася в 2022 році на 12%. Це явно йде врозріз із заявами російської влади про нарощування виробництва озброєнь, визнають аналітики.

За прогнозами SIPRI, в найближчі кілька років світові доходи від продажу зброї можуть зрости через ще невиконані замовлення і збільшення числа нових контрактів.