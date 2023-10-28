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ПОЛІТИКА

Світові виробники зброї збільшують доходи завдяки військовій допомозі Україні – Reuters

28 жовтня 2023, 18:56
Світові виробники зброї збільшують доходи завдяки військовій допомозі Україні – Reuters
Фото: ukrinform.ua
Оборонні гіганти Lockheed Martin, General Dynamics, RTX, Rheinmetall та низка інших компаній очікують на збільшення виторгу. Причина не тільки у війні в Україні, але й в озброєнні Європи.

Провідні світові оборонні компанії нарощують доходи завдяки військовій допомозі Україні. Гроші виділяються на розширення виробництва та відновлення запасів.

Про це повідомляє Reuters.

Повномасштабне вторгнення рф в Україну починає збільшувати доходи американських оборонних підрядників. Уряд США не тільки передає озброєння ЗСУ, але й відновлює власні запаси. Так само Європа замовляє зброю у Штатів через побоювання подальшої агресії Москви.

Lockheed Martin, General Dynamics, RTX (раніше Raytheon) та інші очікують, що замовлення, які вони отримують зараз з різних країн, дозволять покращити фінансові результати у наступних кварталах. Серед замовлень ракети для Patriot, сотні тисяч артилерійських снарядів та інші зразки озброєння.

Наприкінці 2022 року було підписано нові контракти на пряме постачання зброї в Україну або на поповнення запасів армії США. Керівництво трьох оборонних підприємств, про які йшлося вище, вже кажуть, що результати будуть кращими за всі очікування. Цьому сприяє російсько-українська війна та війна в Ізраїлі.

"Ми дуже швидко перейшли з 14 000 артилерійських снарядів на місяць до 20 000. Ми працюємо на випередження, щоб розширити виробничі потужності до 85 000 та навіть до 100 000 снарядів на місяць", — сказав фінансовий директор Джейсон Ейкен з компанії General Dynamics.

General Dynamics Combat Systems очікує збільшення виторгу на 25% у порівнянні з 2022 роком. Компанія RTX, що виробляє зокрема і авіаракети AMRAAM, отримала замовлень на 3 млрд доларів. Очікується ще більше. Ще один провідний виробник Northrop Grumman має зростання виторгу на 6% завдяки високому попиту на боєприпаси та ракетні двигуни до снарядів GMLRS. Саме ці боєприпаси мають значну роль в ЗСУ.

У виданні зазначають, що така тенденція не тільки в США, але і в європейських компаніях. Шведська Saab підвищила свій прогноз продажів через високий попит на озброєння, а німецький Rheinmetall очікує збільшення чистих прибутків.

зброявійна в Україні

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