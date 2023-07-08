Світові загрожують імперська росія та режим лукашенка – президент Латвії

Рінкевичс пообіцяв, що Латвія продовжуватиме підтримувати український народ у боротьбі за свободу.

Сьогодні, 8 липня, Едгарс Рінкевичс склав присягу в Сеймі Латвії і вступив на посаду президента країни. У своїй інагураційній промові він не оминув і війну росії проти України.

Про це повідомляє ERR.

"Світу, Європі та нашому регіону загрожують імперська росія та режим лукашенка. Зовнішня політика нашої країни не має і не матиме часу на помилки. Нам і надалі потрібно буде діяти швидко, рішуче та мудро", - заявив Рінкевичс.

Він пообіцяв, що зовнішня та безпекова політика Латвії залишаться незмінними. Зокрема, країна й надалі виступатиме за сильні й ефективні НАТО та ЄС, а також підтримуватиме міжнародний порядок, заснований на законах і тісну співпрацю з друзями та союзниками.

Крім того, Рінкевичс заявив, що Латвія продовжуватиме підтримувати український народ у боротьбі за свободу до остаточної перемоги України.

"Ми продовжуватимемо боротися з російським імперіалізмом та його злою світовою ідеологією", - сказав він.

У травні Сейм Латвії підтримав призначення Рінкевичса, який обіймав посаду міністра закордонних справ, президентом країни. За нього проголосували 52 депутати.