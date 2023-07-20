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Світовий банк надасть Україні $1,5 млрд позики

20 липня 2023, 18:02
Світовий банк надасть Україні $1,5 млрд позики
Фото: з відкритих джерел
Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку під гарантії уряду Японії.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Тelegram-каналі.

"Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку під гарантії уряду Японії. Щойно відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін під час нашої зустрічі з Віце Президентом Світового банку Антонеллою Бассані", - йдеться в дописі.

Кошти передбачені для зміцнення соціального захисту та надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки, додав прем’єор. 

"Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету. Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України", - написав Шмигаль.

Світовий банкпозикаУкраїна

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