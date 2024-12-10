Світовий банк надасть Україні $454 млн для сфери охорони здоров'я

Гроші надійдуть за програмою THRIVE, яка також охоплює освіту, транспорт, енергетику та інші постраждалі від війни галузі

Україна отримає від Світового банку $454 млн для сфери охорони здоров'я. Це підтримає зусилля Кабміну щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти нададуть у межах проєкту THRIVE, а здійснить фінансування уряд Японії, Світовий банк та грант від фонду URTF. URTF – це цільовий фонд Світового банку щодо підтримки і відбудови та реформування України.

"THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії. Вдячний керівництву Світового банку, Уряду Японії та всім партнерам за важливу та своєчасну підтримку. Попри виклики продовжуємо наш послідовний рух задля зміцнення й розвитку України", – прокоментував Шмигаль.