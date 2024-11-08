Світовий банк надасть Україні кредит на $750 млн

Світовий банк схвалив новий системний проєкт в Україні "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".

Загальний обсяг проєкту сягає близько 750 млн доларів на 2024-2027 роки, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Фінансування буде складатись з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 450 млн доларів із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки, яка підтримується урядом Японії і кредитом обсягом 300 млн доларів зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду банку.

Україна очікує залучити передбачені кошти вже до кінця цього року в рамках угоди про позику МБРР.

Також незабаром очікується підписання відповідних міжнародних угод зі Світовим банком, повідомили в Мінфіні.

Реалізація "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" буде здійснюватися з використанням фінансового інструменту "Програма кредитування з прив’язкою до результатів", що передбачає досягнення показників, за результатами верифікації яких до загального фонду держбюджету України надходитиме позика визначена за кожним показником в міжнародному договорі.

Проєкт повинен підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів, додали в Мінфіні.