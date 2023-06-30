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ПОЛІТИКА

Світовий банк надасть Україні позику на $1,5 мільярда

30 червня 2023, 08:29
Світовий банк надасть Україні позику на $1,5 мільярда
Фото: з відкритих джерел
Цю суму спрямують на підтримку реформ, які проводяться державою, які мають пом'якшити економічні наслідки повномасштабного вторгнення рф.

Рада директорів Світового банку виділила Україні кредит на 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії в рамках фонду ADVANCE Ukraine.

Про це повідомляє  прес-служба Світового банку.

Повідомляється, що цю суму спрямують на підтримку реформ, які проводяться державою, які мають пом'якшити економічні наслідки повномасштабного вторгнення рф.

Як пояснили менеджери банку, виділені кошти мають виконати три цілі:

- допомогти задовольнити потреби бідних громадян та переміщених осіб, надавши допомогу домогосподарствам;

- підтримати реформи, спрямовані на підвищення прозорості та підзвітності витрачання державних ресурсів;

- допомогти ринкам краще функціонувати "під час і після війни".

"Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися та відновити ще сильнішу економіку", - заявила Антонелла Бассані, регіональний віце-президент Світового банку.

Також повідомляється, що у новому 2023-2024 фінансовому році Світовий банк та уряд України реалізовуватимуть рамкові проекти, зосередивши увагу на пріоритетних для країни секторах, включаючи енергетику, охорону здоров'я, соціальний захист, освіту, житлове будівництво та сільське господарство.

Від лютого 2022 року Світовий банк мобілізував Україні понад $37,5 млрд фінансової підтримки. Донорами виступили Сполучені Штати, Японія, Велика Британії, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія та Бельгія.

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