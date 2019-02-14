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Світовий банк планує надати $200 млн українським аграріям

Гарантії українські аграрні компанії мають отримати до кінця червня 2019 року
У Світовому банку готуються запустити програму з надання кредитних гарантій українським аграрним компаніям. Сума гарантій може скласти близько 200 мільйонів доларів.
Світовий банк планує надати $200 млн українським аграріям Фото: online.wsj.com

Зазначається, що гарантії українські аграрні компанії мають отримати до кінця червня 2019 року, коли у Світовому банку завершиться фіскальний рік.

"Плануємо ще запустити програму на 200 млн доларів для підтримки росту сільського господарства в Україні. Ми намагаємося зробити так, щоб завдяки цій гарантії протягом цього фіскального року Україна залучила 1 млрд доларів", - повідомив віце-президент Світового банку з питань Європи і Центральної Азії Сіріл Мюллер, інформує "Економічна правда".

За його словами, починаючи з наступного фіскального року (з 1 липня 2019 року) Світовий банк може виділити таку ж суму кредитних гарантій Україні.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів СБ 18 грудня 2018 року схвалила надання Україні гарантій у розмірі 750 млн доларів як підтримку державної політики.

Відповідно до прес-релізу СБ, зазначена гарантія допоможе Україні залучити до державного бюджету на міжнародних ринках близько 1 млрд доларів.

Україна 27 грудня 2018 року залучила у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн євро під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, структура СБ). За кредитом була використана частина гарантії в сумі 375 млн доларів у євровому еквіваленті із загальної суми гарантії СБ в розмірі 750 млн доларів.

Мінфін також повідомив, що залучення чергового кредиту під невикористану частину гарантії СБ очікується в першому кварталі 2019 року.

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14 02 2019 15:35
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