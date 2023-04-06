Світовий банк погіршив прогноз росту економіки України в цьому році

Цьогоріч економіка України зросте на 0,5% після падіння на 29,2% минулого року, вважають в Світовому банку.

За прогнозами Світового банку, в 2024 році економіка зросте на 3,5%.

Про це йдеться в прес-релізі Світового банку.

В січні Світовий банк очікував більш швидкого зростання: на 3,3% в цьому році і на 4,1% в наступному.

Економічна активність у регіоні Європи і Центральної Азії, ймовірно, залишатиметься пригніченою цього року через триваючі наслідки вторгнення Росії в Україну, стійку високу інфляцію та жорсткіші фінансові умови, вважають експерти Світового банку.

"Очікується, що регіональне виробництво зросте на 1,4% в цьому році, що значно краще, ніж раніше очікувані 0,1%. Позитивна, хоча і глибоко депресивна, економічна активність у 2023 році відображає більш м'яке скорочення економіки Росії та покращення перспектив України. Очікується, що у 2024-25 роках регіональне зростання зросте в середньому до 2,7%, оскільки інфляція сповільниться, внутрішній попит відновиться, а зовнішня кон'юнктура покращиться", - написано в прес-релізі Світового банку.

В Світовому банку вважають, що різке зростання споживчих цін на продукти харчування і енергоносії, призвело до того, що до кінця минулого року середньорічна інфляція на ринках, що формуються, та в країнах, що розвиваються, Європи та Центральної Азії зросла до 15,9%. Це стало найвищим показником за останні 20 років і найвищим серед усіх регіонів світу, що розвиваються.

В Світовому банку додали, що перспективи залишаються вкрай невизначеними.

"Зростання у 2023 році може бути слабшим, якщо війна, спричинена вторгненням Росії в Україну, продовжить ескалацію, ціни на продукти харчування та енергоносії зростатимуть, підвищення процентних ставок прискориться у світі або в регіоні, або відбудеться раптовий розворот потоків капіталу в регіон. Поточні події в банківському секторі деяких розвинутих країн можуть мати побічний вплив на зростання", - йдеться в дописі.

За прогнозами банку, економіка України зросте на 0,5% в цьому році після приголомшливого падіння на 29,2% в 2022 році, після російського вторгнення в країну.

"Хоча економічні втрати, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення, є величезними, відкриття українських чорноморських портів і відновлення торгівлі зерном, а також значна донорська підтримка допомагають підтримувати економічну активність цього року", - заявили в Світовому банку.

Проте, згідно з останніми оцінками Світового банку, вартість реконструкції та відновлення в Україні наразі зросла до $411 млрд.

Туреччина, яка пережила 2 руйнівні землетруси в лютому цього року, за оцінками Світового банку, призвело до прямих збитків у розмірі близько $34,2 млрд, або 4% ВВП країни за 2021 рік.

Фактичні витрати на задоволення повного спектру потреб у відновленні і реконструкції можуть в 2 рази перевищувати прямі збитки.