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Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 та 2025 роки

26 грудня 2024, 17:35
Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 та 2025 роки
Фото: з вільного доступу
Згідно з прогнозом банку, у 2024 році зростання ВВП становитиме 4,9%
Світовий банк підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 та 2025 роки, чим підтвердив, що стимули уряду щодо покращення економіки матимуть позитивний ефект.
 
Про це пише CNBC.
 
Згідно з прогнозом банку, у 2024 році зростання ВВП становитиме 4,9%, а не 4,8%, як Світовий банк прогнозував у червні. У 2025 році зростання сповільниться до 4,5%, а не до 4,1%.
 
Світовий банк переглянув прогноз, ґрунтуючись на тенденції зростання експорту Китаю в останні місяці. Так, у жовтні продажі китайських товарів за кордон зросли на 12% до максимуму за 27 місяців (309 млрд дол).
 
Також Світовий банк очікує на позитивний ефект від оголошених останнім часом владою Китаю кроків зі стимулювання економіки. У листопаді Китай представив пакет стимулів з підтримки економіки на суму 1,4 трлн дол.
 
Водночас у Світовому банку вказують, що Китай поки що не вирішив системних проблем в економіці, пов'язаних із кризою на ринку нерухомості та падінням споживчого попиту.
 
Нагадаємо, що ВВП Китаю зріс у річному вираженні на 4,7% у другому кварталі, і це найнижчий темп зростання економіки країни за останні п'ять кварталів.
Китайввпвійна в Україніросія окупанти

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