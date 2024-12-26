Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 та 2025 роки

Згідно з прогнозом банку, у 2024 році зростання ВВП становитиме 4,9%

Світовий банк підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 та 2025 роки, чим підтвердив, що стимули уряду щодо покращення економіки матимуть позитивний ефект.

Згідно з прогнозом банку, у 2024 році зростання ВВП становитиме 4,9%, а не 4,8%, як Світовий банк прогнозував у червні. У 2025 році зростання сповільниться до 4,5%, а не до 4,1%.

Світовий банк переглянув прогноз, ґрунтуючись на тенденції зростання експорту Китаю в останні місяці. Так, у жовтні продажі китайських товарів за кордон зросли на 12% до максимуму за 27 місяців (309 млрд дол).

Також Світовий банк очікує на позитивний ефект від оголошених останнім часом владою Китаю кроків зі стимулювання економіки. У листопаді Китай представив пакет стимулів з підтримки економіки на суму 1,4 трлн дол.

Водночас у Світовому банку вказують, що Китай поки що не вирішив системних проблем в економіці, пов'язаних із кризою на ринку нерухомості та падінням споживчого попиту.

Нагадаємо, що ВВП Китаю зріс у річному вираженні на 4,7% у другому кварталі, і це найнижчий темп зростання економіки країни за останні п'ять кварталів.