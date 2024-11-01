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Світовий банк профінанасує український бізнес на майже $600 млн

01 листопада 2024, 12:34
Світовий банк профінанасує український бізнес на майже $600 млн
Фото: zn.ua
За ці гроші підтримають 20 тисяч малих та середніх підприємств.
Світовий банк оголосив про початок реалізації в Україні нової програми розвитку приватного сектору на суму 593 мільйони доларів США. 
 
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Світового банку. 
 
Ці кошти підтримають 20 тисяч малих та середніх підприємств. Завдяки цьому створять або збережуть щонайменше 40 тисяч робочих місць завдяки програмам підтримки, які запроваджені урядом України після російського вторгнення.
 
Програма стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE) покращить ефективність державної підтримки підприємств з акцентом на зелену конкурентоспроможність. Відповідатиме завпровадження програми міністерство економіки України.
 
Фінансування програми складається з 283 мільйонів доларів із трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія, 300 мільйонів доларів США від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та 10 мільйонів доларів США від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). 
 
Фінансування програми орієнтоване на результат, тому залежно від надходження коштів воно може бути збільшене. 
Світовий банквійна в Україніросія окупанти

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