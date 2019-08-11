Світовий банк придбає частину "Укргазбанку" найближчим часом - НБУ

Для того, щоб залучити інвесторів до "Ощадбанку" потрібно, щоб цей банк увійшов до системи гарантування вкладів фізичних осіб

За її словами, держава також працює над тим, щоб залучити приватних інвесторів до решти трьох державних банків.

Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку планує найближчим часом увійти в капітал державного Укргазбанку, повідомляє "Економічна Правда".

"Мінфін працює на сьогоднішній день з IFC стосовно входження у капітал Укргазбанку. Це дійсно подія, яка має статися найближчим часом. Це буде перша угода і перший реалізований крок щодо того, як держава скорочує свою частку у банківському секторі", - підкреслила Рожкова.

За її словами, держава також працює над тим, щоб залучити приватних інвесторів до решти трьох державних банків.

Зокрема, для того, щоб залучити інвесторів до "Ощадбанку" потрібно, щоб цей банк увійшов до системи гарантування вкладів фізичних осіб.

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