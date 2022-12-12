Світовий банк виділить Україні ще 1,7 млрд доларів до кінця року

Зараз, крім надання фінансової підтримки бюджету України, Світовий банк зосереджується на наданні допомоги на термінові ремонти – відновлення енергетичної інфраструктури, доріг, мостів, залізниць, а також закладів охорони здоров'я.

Віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде повідомила, що Україна до кінця року отримає ще 1,7 млрд доларів. Про це вона повідомила в інтерв’ю Укрінформ.

На жаль, ворожі атаки на критичну інфраструктуру України ставлять нові виклики перед українською владою та всією світовою спільнотою.

"Світовий банк є партнером України протягом 30 років, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну і під час війни, і в ході відновлення, на її шляху до того, що, на нашу думку, буде світлим майбутнім", – наголосила Анна Б'єрде.

Вона додала, що підтримка України міжнародними донорами не припиниться.

Світовий банк є одним з головних фінансових партнерів, що допомагають нашій країні втримати економіку під час війни. Понад 50% усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло саме через цю установу.