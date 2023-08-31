Світовий банк виділив Україні $232 млн на екстрений ремонт житла

У рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" понад 100 тисяч українських родин отримають допомогу.

Світовий банк надасть Україні $232 мільйони допомоги на екстрені ремонти житла, пошкодженого через війну.

Про це йдеться у пресрелізі Світового банку.

У рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" понад 100 тисяч українських родин отримають допомогу, щоб, наприклад, полагодити дах чи замінити вікна до настання зими. Гроші отримають ті, чиї домівки не потребують капітального ремонту.

Станом на лютий 2023 року загальна сума шкоди, завданої житловому сектору України, перевищувала $50 мільярдів. Проєкт допоможе відремонтувати майже дві третини пошкоджених житлових будинків, які придатні для ремонту.

Пізніше Світовий банк і партнери нададуть Україні додаткове фінансування — до $800 мільйонів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків.

За оцінками Світового банку, від повномасштабної війни постраждали майже 1,4 мільйона житлових обʼєктів — це 7% від загального житлового фонду, де проживають 3,5 мільйона людей. Майже 87% пошкодженого житла становлять багатоквартирні будинки, а чотири з пʼяти пошкоджених будинків розташовані в містах.