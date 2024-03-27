Світовий банк затвердив кредит у $1,5 млрд на політику розвитку в Україні

Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила для України новий кредит у рамках позики на політику розвитку в розмірі $1,5 млрд.

Про це йдеться на сайті банку.

"Незважаючи на величезні виклики, Україна здійснює складні реформи з огляду на своє беззаперечне майбутнє в Європейському Союзі та довгострокове процвітання країни", - написано в релізі.

Віце-президента СБ у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані додала, що банк високо оцінює і продовжує підтримувати українську владу за ці зусилля, які дозволили зберегти макроекономічну стабільність і здатність надавати необхідні послуги своїм громадянам.

"Світовий банк та міжнародні партнери продовжуватимуть надавати підтримку, щоб допомогти українському народу у реконструкції та відновленні своєї країни та економіки", - сказала Бассані.

Позика "Основи зростання" фінансується через Цільовий фонд ADVANCE Ukraine ($984 млн), підтриману Міністерством фінансів Японії, а також під гарантії уряду Британії ($516 млн).

Ця позика є першим із запропонованих двох кредитів, розроблених для підтримки реформ законодавства України, необхідних для зміцнення основ економічної політики та посилення макрофінансової стабільності.

"Фокусуючись на стимулюванні критично важливої конкуренції, зміцненні фінансового сектора, енергетичних ринків, торгівлі та фіскальних реформ – дана позика покликана підтримати потенціал зростання України шляхом збільшення приватних інвестицій та підвищення продуктивності", – написано в релізі.

Нинішня позика складається з двох компонентів: перший спрямований на зміцнення основ економічної політики для сприяння структурним зрушенням у напрямку сталого зростання і підтримує реформи, спрямовані на посилення корпоративного управління державними підприємствами, забезпечення фінансово стійкого та ефективного переходу до зеленої енергетики, спрощення надання кредитів приватному сектору, особливо у сільському господарстві, а також приведення митного законодавства України у відповідність до законодавства ЄС.

Другий компонент спрямований на посилення макрофінансової стабільності з метою створення сприятливих умов розвитку. Цей компонент підтримує реформи, спрямовані на зміцнення потенціалу внутрішніх надходжень, покращення нагляду за ринком капіталу та захист від корупційних ризиків у сфері державних закупівель.

СБ нагадав, що інші його поточні проекти для України включають екстрене фінансування у сферах охорони здоров'я, транспорту, енергетики, житловому секторі та сільському господарстві. У цих проектів ресурси партнерів мобілізуються з урахуванням гнучкої структури, що дозволяє швидко розподіляти кошти. У разі потреби проекти можуть масштабуватися, коли з'являється додаткове фінансування.

Минулого тижня Україна вже отримала перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility, $1,5 млрд – від Канади та $230 млн – від Японії через Світовий банк. Крім цього, у вівторок в Україну надійшло від МВФ $880 четвертого траншу за програмою розширеного фінансування EFF млн.