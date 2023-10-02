Світовий банк знизив зростання ВВП Китаю

Світовий банк погіршив прогноз щодо зростання ВВП Китаю в наступному році до 4,4%.

Про це повідомляє CNBC.

Світовий банк залишив свій прогноз економічного зростання ВВП Китаю на цей рік без змін на рівні 5,1%, але при цьому знизив прогноз на наступний рік з 4,8% до 4,4%.

Причина зниження рейтингу - довгострокові структурні чинники, високий рівень боргу в другій за величиною економіці світу і слабкість сектору нерухомості.

"Хоча внутрішні чинники, ймовірно, матимуть домінуючий вплив на зростання Китаї, зовнішні фактори матимуть сильніший вплив на зростання в більшій частині решти регіону", - мовиться у заяві Світового банку.

Попри те, що економіки східноазіатських країн оговталися від низки потрясінь з 2020 року, включаючи пандемію коронавірусу, і продовжуватимуть зростати, Світовий банк зауважив, що темпи цього зростання сповільняться.