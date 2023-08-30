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Світовий конгрес українців закликав Папу Франциска засудити війну росії в Україні

30 серпня 2023, 13:34
Світовий конгрес українців закликав Папу Франциска засудити війну росії в Україні
Фото: РБК-Україна
Світовий конгрес українців (СКУ) закликав Папу Римського засудити геноцидну війну росії проти України.

Про це президент СКУ Павло Ґрод написав в X (Twitter)

"СКУ шокований та стривожений недавніми заявами Папи Франциска під час його виступу перед російською католицькою молоддю. Замість того, щоб закликати до мирного припинення геноцидної війни росії проти України, Папа Франциск прославляв російську імперію та її найбільш експансіоністських царів", - йдеться в дописі. 

Ватикан пояснив своє небажання називати Москву агресором необхідністю підтримувати взаємодію з усіма сторонами, додав Ґрод. 

"Називати безжалісних імперіалістів зразком для наслідування означає прийняти неправильну позицію. Ватикан не зможе виправдати очікування світу на те, що він стане маяком істини та милосердя. СКУ закликає Його Святість категорично засудити геноцидну війну росії проти України та всіх форм імперіалізму – минулого та сьогодення", - написав Ґрод.

Нагадаємо, що МЗС відреагувало на слова Папи Франциска про велич росії.
Папа РимськийСвітовий конгрес УкраїнцівФранциск

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