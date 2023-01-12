Світовий рекорд із падіння статків належить Ілону Маску

Американський мільярдер Ілон Маск побив світовий рекорд, втративши найбільше особистих статків в історії.

У блозі Книги рекордів Гіннеса йдеться, що Маск втратив близько $165 мільярдів із листопада 2021 по грудень 2022 року. Цифри базуються на даних Forbes, але інші джерела припускають, що його втрати можуть бути більшими, пише BBC

Причиною такого стрімкого падіння стало зниження вартості акцій компанії Tesla після купівлі соцмережі Twitter.

Збитки Ілона Маска з листопада 2021 року перевищили попередній рекорд у $58,6 мільярдів — саме стільки втратив японський технологічний інвестор Масайоші Сон у 2000 році.

Приблизний збиток базується на вартості акцій Маска. Вони ще можуть здорожчати, і тоді статки американського мільярдера знову зростуть.

У грудні 2022 року він поступився позицією найбагатшої людини у світі Бернару Арно, виконавчому директору французької компанії предметів розкоші LVMH, яка володіє модним брендом Louis Vuitton. За даними Forbes, статки Маска становлять приблизно $178 мільярдів доларів, тоді як Арно має $188 мільярдів.