Світовий ринок газу переходить від дефіциту до надлишку – Bloomberg

На сьогодні світовий ринок переповнений природним газом.

Це призводить до зниження цін та створення надлишку палива як в Європі, так і в Азії, а сховища на зиму можуть заповнити раніше запланованого.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тенденція була рідкісним явищем протягом останнього року. Європа поспішала забезпечити якомога більше альтернативних джерел постачання замість поставок з росії.

А на сьогодні країни заповнюють сховища до наступної зими, що є результатом переважно м'якої погоди цьогоріч та зусиль зі скорочення споживання. Танкери, заповнені скрапленим природним газом, тепер часто намагаються знайти собі покупців, проводячи тижні в морі.

Попит на газ знижується із закінченням опалювального сезону, до того, як спекотна погода підніме потреби в охолодженні влітку. Потім паливо переважно надходить до сховищ для підготовки до наступного сезону, але цього року наповнення сховищ в Європі може завершитися вже наприкінці серпня, вважають в Morgan Stanley.

Вся увага прикута до літньої погоди, оскільки будь-яка екстремальна спека та посуха можуть призвести до збільшення споживання. На початку третього кварталу імпортери почнуть готуватися до зими, що призведе до загострення конкуренції за вантажі СПГ.

Проте наразі надлишок лише зростає. Наприклад, в Іспанії, де розташовано найбільше СПГ-терміналів у Європі, газосховища вже заповнені на 85%, а це означає, що ринок країни може швидко перетворитися на профіцитний.

Також світовий експорт ЗПГ відновився у березні до історичного максимуму, частково завдяки відновленню видобутку в США. Додаткова пропозиція сприяє зниженню цін.

Експорт газу з Великої Британії на континент зростає, оскільки країні бракує великих сховищ, а СПГ продовжує надходити з рекордними для цієї пори року темпами. В Китаї спостерігається рекордний реекспорт СПГ на тлі повільного відновлення після зняття обмежень, спричинених пандемією.

Проте заплановане щорічне технічне обслуговування газових об'єктів з кінця квітня до літа може змінити ситуацію. Адже є й інші ризики, пов'язані з подальшим скороченням російських поставок чи неочікуваними перебоями. Очікується, що світові поставки СПГ залишатимуться обмеженими ще 2 роки.