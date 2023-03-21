Свобода має ціну, Італія більше виділятиме на оборону – Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що необхідно збільшити видатки на оборону країни і продовжити тиск на росію.

Сьогодні вона це сказала в Сенаті напередодні засідання Європейської Ради.

Передає ANSA.

"Тиск на москву має фундаментальне значення на геополітичному та дипломатичному рівні для забезпечення дотримання міжнародного права та створення умов для шляху переговорів для досягнення справедливого миру", — заявила Джорджа Мелоні.

Італія підтримуватиме Україну у протистоянні російським атакам, незалежно від того, чи впливатиме цей вибір на рейтинг схвалення дій італійського уряду, додала прем'єр-міністр.

Вона також заявила, що підтримує плани свого уряду щодо збільшення військових витрат країни, додавши, що це необхідно для захисту свободи.

"Ми ніколи не приховували, що хочемо збільшити асигнування на військові видатки, як це робили попередні уряди… Ми визнаємо це, оскільки переконані, що дотримання зобов’язань щодо військових видатків є життєво важливим для захисту національних інтересів. Свобода має ціну", - підсумувала Мелоні.