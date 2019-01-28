Святослав Вакарчук не йтиме у президенти, - офіційна заява
"Я неодноразово заявляв, влада як така, президентський пост як такий – мені не цікаві. Мене цікавлять справжні зміни в країні. І щоб розставити всі крапки над "і", зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року", - ідеться у зверненні Вакарчука, оприлюдненому зранку 28 січня.
Він зазначив, що "в джинсах" може зробити для країни більше, ніж "у краватці" - "і я не збираюся стояти осторонь". Вакарчук додав, що корупція "роз'їдає країну", а безпринципність політиків робить країну слабшою.
Тому він зі своєю командою (не зазначивши, про яку команду йдеться) працюватиме над тим, аби проєвропейські сили перемогли.
"І не важливо, у піснях чи в політиці, я завжди буду з вами на цьому шляху - шляху справжніх змін", - сказав співак наприкінці звернення.
Раніше, Святослав Вакарчук пообіцяв привести в українську політику нові обличчя.
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