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Сибіга їде до Фінляндії на переговори та конференцію ОБСЄ

30 липня 2025, 11:43
Сибіга їде до Фінляндії на переговори та конференцію ОБСЄ
Також він проведе низку двосторонніх зустрічей з фінським керівництвом і міжнародними партнерами.

30–31 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме з робочим візитом у Фінляндії, де візьме участь у конференції високого рівня "Гельсінкі+50", присвяченій 50-річчю підписання Гельсінського заключного акту.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У межах візиту заплановано низку двосторонніх зустрічей Сибіги з:

  • президентом Фінляндії Александером Стуббом,

  • спікером парламенту (Едускунти) Юссі Халла-ахо,

  • міністеркою закордонних справ Фінляндії, чинною головою ОБСЄ Еліною Валтонен,

  • членами фінського парламенту та депутатами Європейського парламенту,

  • а також з учасниками конференції високого рівня.

Де основними темами переговорів стануть:

  • посилення та координація тиску міжнародних партнерів на Росію,

  • протидія російській агресії та загрозам європейській безпеці,

  • реформування ОБСЄ та зміцнення архітектури європейської безпеки,

  • підтримка обороноздатності України,

  • участь уряду Фінляндії та фінських компаній у повоєнному відновленні України.

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МЗСФінляндія Андрій Сибіга

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