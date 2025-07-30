Сибіга їде до Фінляндії на переговори та конференцію ОБСЄ

Також він проведе низку двосторонніх зустрічей з фінським керівництвом і міжнародними партнерами.

30–31 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме з робочим візитом у Фінляндії, де візьме участь у конференції високого рівня "Гельсінкі+50", присвяченій 50-річчю підписання Гельсінського заключного акту. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. У межах візиту заплановано низку двосторонніх зустрічей Сибіги з: президентом Фінляндії Александером Стуббом,

спікером парламенту (Едускунти) Юссі Халла-ахо,

міністеркою закордонних справ Фінляндії, чинною головою ОБСЄ Еліною Валтонен,

членами фінського парламенту та депутатами Європейського парламенту,

а також з учасниками конференції високого рівня. Де основними темами переговорів стануть: посилення та координація тиску міжнародних партнерів на Росію,

протидія російській агресії та загрозам європейській безпеці,

реформування ОБСЄ та зміцнення архітектури європейської безпеки,

підтримка обороноздатності України,

участь уряду Фінляндії та фінських компаній у повоєнному відновленні України.

