Сибіга їде до Фінляндії на переговори та конференцію ОБСЄ
30–31 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме з робочим візитом у Фінляндії, де візьме участь у конференції високого рівня "Гельсінкі+50", присвяченій 50-річчю підписання Гельсінського заключного акту.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
У межах візиту заплановано низку двосторонніх зустрічей Сибіги з:
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президентом Фінляндії Александером Стуббом,
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спікером парламенту (Едускунти) Юссі Халла-ахо,
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міністеркою закордонних справ Фінляндії, чинною головою ОБСЄ Еліною Валтонен,
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членами фінського парламенту та депутатами Європейського парламенту,
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а також з учасниками конференції високого рівня.
Де основними темами переговорів стануть:
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посилення та координація тиску міжнародних партнерів на Росію,
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протидія російській агресії та загрозам європейській безпеці,
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реформування ОБСЄ та зміцнення архітектури європейської безпеки,
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підтримка обороноздатності України,
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участь уряду Фінляндії та фінських компаній у повоєнному відновленні України.
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