Сибіга їде до Туреччини обговорити розширення оборонно-промислової та економічної співпраці

Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги.

З 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Турецької Республіки для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"В Анкарі заплановані переговори глави МЗС України з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом", — ідеться у повідомленні.

У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека.