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ПОЛІТИКА

Сибіга: москва використовує війну Ізраїлю для ударів по Україні

16 червня 2025, 12:37
Сибіга: москва використовує війну Ізраїлю для ударів по Україні
джерело МЗС України / Telegram
Сибіга закликав міжнародних партнерів не обмежуватися заявами, а вдарити по енергетичному серцю росії.

В Україні різко відреагували на ракетну атаку росії по енергетичній інфраструктурі Кременчука. У МЗС назвали це частиною цинічної стратегії москви - діяти, поки увага світу прикута до Близького Сходу.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, москва навмисно атакує українську енергосистему, поки світ фокусується на загостренні між Ізраїлем та Іраном.

Він підкреслив, що ці удари є спробою росії посилити тиск і терор, водночас імітуючи готовність до мирного діалогу з Заходом. У такому контексті удари по Кременчуку виглядають особливо цинічно.

Сибіга закликав міжнародних партнерів не обмежуватися заявами, а вдарити по енергетичному серцю росії.

Він зазначив, що для цього потрібно знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів, ввести додаткові обмеження проти тіньового флоту росії та його капітанів, а також загалом посилити санкції проти енергетичного сектору рф.

"Вдарте по путіну там, де це боляче - це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", - наголосив міністр.

війнаенергетикасанкціі проти росіїАндрій Сибіга

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