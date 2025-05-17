Сибіга підбив підсумки переговорів із рф у Стамбулі

Нелегітимному президенту рф путіну треба перестати уникати президента України Володимира Зеленського і провести з ним переговори щодо миру в Україні.

Він підбив підсумки зустрічі у Стамбулі делегацій України й росії.

"Якщо відсунути вбік усі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, в сухому залишку маємо таке: 1 тис. наших людей – вдалося домовитися про повернення. Це 1 тис. щасливих сімей. Уже навіть лише заради цього все це мало сенс", – написав дипломат.

Він зазначив, що російська делегація не мала достатніх повноважень, щоб обговорювати припинення вогню у війні рф проти України.

"Це погано, що путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному і тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень і кроків. Ну і в цьому контексті – зустріч лідерів, продовжимо працювати, тиснути, адже в росії рішення ухвалює лише путін. Йому слід перестати уникати нашого президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч", – заявив Сибіга.

На його думку, на переговорах із росіянами українська делегація довела, що Україна прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням.

"Щоб росія теж почала робити реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен", – наголосив Сибіга.

Він зазначив, що план путіна подати зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки, оскільки нинішні переговори – це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії, а основним фактором є зусилля США і їхнього президента Дональда Трампа щодо припинення війни.