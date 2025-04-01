Сибіга прокоментував пакет допомоги від Німеччини на €3 млрд

Йдеться про нові системи ППО, артилерію, дрони, бронетехніку, саперне обладнання та багато іншого.

Нова оборонна допомога на 3 мільярди євро від Німеччини сприятиме порятунки життів українських громадян.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Сибіга відзначив, що Україна цінує тверду та непохитну підтримку Німеччини, а також особисті зусилля та лідерство Бербок у контексті посилення обороноздатності нашої держави.

"Дякуємо за принципову позицію та виділення додаткових коштів для оборонної допомоги. Додаткові 3 мільярди євро - це про нові системи ППО, артилерію, дрони, бронетехніку, саперне обладнання та багато іншого. І насамперед це те, що рятуватиме українське життя", - наголосив Сибіга. Глава МЗС України додав, що Німеччина доводить своє лідерство і надає саме те, чого Україна найбільше потребує, і "ніколи слова не розходяться з конкретними діями". "Важливо, що Німеччина також виділила понад 8 млрд євро на наступні роки. Це дозволить вже зараз укладати нові контракти з німецькими оборонно-промисловими компаніями, і з німецьким оборонно-ппомисловим комплексом", - сказав Сибіга. За його словами, такі рішення гарантують довгострокову безпеку, а безпека України, Німеччини та Європи є неподільною.

Своєю чергою, як відначила Бербок, підтримка України з боку Німеччини зберігатиметься. Також вона повідомила, що в Німеччині плануються внесення законодавчих змін, аби гарантувати фінансовий пакет на мільярди для підтримки України і власної обороноздатності.

Бербок наголосила, що не можна говорити про паузу у постачанні зброї до України, бо метою путіна залишається руйнація України.

Також, вона наголошує, що санкції не можна скасовувати без встаноалення миру для України.