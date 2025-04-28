Сибіга прокоментував заяви Кремля про припинення вогню

Україна готова почати перемир'я в будь-яку дату.

Якщо росія справді хоче миру, то повинна зупинити вогонь негайно, а не чекати 8 травня. Так український міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російські заяви про припинення вогню до дня перемоги в Другій світовій війні.

Про це він написав у соцмережі X.

Український міністр зазначив, що Україна готова підтримувати тривалий і повний режим припинення вогню. І вона вже це пропонувала.

"Для чого чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і від будь-якої дати на 30 днів – це було б реальністю, а не просто для параду. Україна готова підтримувати тривале, міцне і повне припинення вогню", – підкреслив він.

Сьогодні в москві заявили про рішення оголосити "перемир'я" з 8 до 11 травня – у дні святкувань перемоги в Другій світовій війні, яку в росії називають "вітчизняною війною".