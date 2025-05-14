Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сибіга прибув до Туреччини, щоб обговорити досягнення миру в Україні

14 травня 2025, 12:35
Сибіга прибув до Туреччини, щоб обговорити досягнення миру в Україні
Фото: МЗС України
Як пише відомство, візит відбувся на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.
Голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга прибув до турецької Анталії, щоб зустрітись з партнерами України.
Про це повідомляє МЗС України.
 
Як пише відомство, візит відбувся на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.
 
Під час зустрічі з українськими партнерами Сибіга обговорить дипломатичні зусилля з метою досягнення справедливого миру в Україні.
 
"Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", - відзначає відомство.
 
Окремо варто додати, що сьогодні, 14 травня, в Анталії розпочинається неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яку прийматиме міністр закордонних справ Туреччини.

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється