Сибіга прибув до Туреччини, щоб обговорити досягнення миру в Україні
14 травня 2025, 12:35
Фото: МЗС України
Як пише відомство, візит відбувся на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.
Голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга прибув до турецької Анталії, щоб зустрітись з партнерами України.
Про це повідомляє МЗС України.
Як пише відомство, візит відбувся на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.
Під час зустрічі з українськими партнерами Сибіга обговорить дипломатичні зусилля з метою досягнення справедливого миру в Україні.
"Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", - відзначає відомство.
Окремо варто додати, що сьогодні, 14 травня, в Анталії розпочинається неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яку прийматиме міністр закордонних справ Туреччини.