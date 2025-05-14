Сибіга прибув до Туреччини, щоб обговорити досягнення миру в Україні

Голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга прибув до турецької Анталії, щоб зустрітись з партнерами України.

Як пише відомство, візит відбувся на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

Під час зустрічі з українськими партнерами Сибіга обговорить дипломатичні зусилля з метою досягнення справедливого миру в Україні.

"Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", - відзначає відомство.

Окремо варто додати, що сьогодні, 14 травня, в Анталії розпочинається неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яку прийматиме міністр закордонних справ Туреччини.