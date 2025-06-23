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ПОЛІТИКА

Сибіга: путін намагається зобразити Америку слабкою, вбиваючи українців

23 червня 2025, 12:21
Сибіга: путін намагається зобразити Америку слабкою, вбиваючи українців
джерело МЗС України / Telegram
біга заявив, що такі атаки мають на меті не лише вбивства мирного населення, а й демонстрацію слабкості Заходу.

росія завдала масованого удару по Києву та області. У МЗС вважають, що мета диктатора рф владіміра путіна показати США слабкими.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у сомережі Х.

Ще одна ніч терору. російська армія випустила по Україні сотні ракет і дронів. Під прицілом Київ. Ворожі удари влучили в житлові райони. Станом на ранок щонайменше шість загиблих і десятки поранених.

Сібіга заявив, що такі атаки мають на меті не лише вбивства мирного населення, а й демонстрацію слабкості Заходу.

"Поки путін говорить про удари на Близькому Сході, росія відкидає мирні зусилля США в Європі та продовжує вбивства в Україні. путін навмисно здійснює такі жорстокі атаки, щоб зобразити Америку слабкою", - зазначив він.

За словами Сібіги, настав момент дій: потрібні нові санкційні удари по російській економіці, жорсткі обмеження на нафтові доходи москви і вторинні санкції для тих, хто допомагає росії.

Україна також потребує термінової підтримки у сфері протиповітряної оборони, боєприпасів і розвитку оборонного виробництва.

"Цей тиждень - тиждень важливих самітів. І вони мають дати важливі результати. У нас немає часу чекати. Настав час продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", - наголосив Сибіга.

У ніч на 23 червня росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України, зокрема столиці та Київській області. Удар був нанесений дронами-камікадзе "Шахед" та балістичними ракетами.

Андрій СибігавійнаВладімір ПутінСШАатакаКиїв

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