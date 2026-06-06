Сибіга: путін змарнував шанс вийти з провальної війни

Глава МЗС України закликав посилити міжнародний тиск на москву після відмови кремля від прямих переговорів.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що путін змарнував можливість вийти з провальної війни, відмовившись від пропозиції Зеленського про прямі мирні переговори.

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами Сибіги, відмова путіна є поганою новиною насамперед для самих росіян, оскільки ситуація для росії лише погіршуватиметься. "Втрати на полі бою зростатимуть. Невдачі ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка буде все глибше занурюватися в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найбільш вразливих верствах населення", – написав міністр.

Він також додав, що в росії вже немає безпечних місць, захищених від українських ударів, а їхня інтенсивність продовжуватиме зростати. Міжнародний тиск також не ослабне, а посилюватиметься, включно з використанням заморожених активів, заборонами на поїздки та невідворотною відповідальністю за злочини.

Сибіга наголосив, що все це відбувається лише тому, що "фанатик у кремлі хоче залишитися при владі за будь-яку ціну" і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни. "Він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, і йому краще відмовитися від своїх наївних сподівань на швидкий крах України", – зазначив міністр.

Резюмуючи, Сибіга наголосив, що росії все одно доведеться ухвалити дипломатичне рішення, однак умови будуть набагато гіршими. "Відмова путіна від миру має призвести до значного посилення міжнародного тиску на росію та підтримки України", – підсумував він.