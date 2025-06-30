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Сибіга відповів на скандальну пропозицію глави МЗС Словаччини "пробачити рф все"

30 червня 2025, 12:09
Сибіга відповів на скандальну пропозицію глави МЗС Словаччини
Фото: МЗС України
Сибіга підкреслив, що саме почуття безкарності є основною причиною злочинів рф
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на скандальну заяву глави МЗС Словаччини Юрая Бланара, який запропонував "пробачити росії все, що відбулося", щоб закінчити війну в Україні.
 
Про це він написав у соцмережі Х.
 
Сибіга наголосив, що не можна прощати росії гріхи, адже саме почуття безкарності є основною причиною її злочинів.
 
"Наївно очікувати, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його злочин прощається, а не карається. росія вдарить і по іншій щоці", - заявив Сибіга.
 
При цьому глава МЗС України заявив, що "ті, хто не втратив нікого в цій війні, не мають права робити такі заяви".
 
Нагадаємо, що раніше Бланар заявив, що війна між Україною та росією не має військового рішення і має бути врегульована "на основі дотримання міжнародного права". Він закликав шукати діалог з росією, "а може навіть пробачити все, що сталося".

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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