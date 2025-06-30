Сибіга відповів на скандальну пропозицію глави МЗС Словаччини "пробачити рф все"

Сибіга підкреслив, що саме почуття безкарності є основною причиною злочинів рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на скандальну заяву глави МЗС Словаччини Юрая Бланара, який запропонував "пробачити росії все, що відбулося", щоб закінчити війну в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що не можна прощати росії гріхи, адже саме почуття безкарності є основною причиною її злочинів.

"Наївно очікувати, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його злочин прощається, а не карається. росія вдарить і по іншій щоці", - заявив Сибіга.