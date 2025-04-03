Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сибіга візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС

03 квітня 2025, 10:55
Сибіга візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС
Фото: unian.ua
Ключовими темами переговорів із союзниками будуть зміцнення міжнародної підтримки України
Міністр закоронних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС.
 
Про це повідомила пресслужба українського дипломатичного відомства. 
 
"3-4 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі", – зазначено у повідомленні. 
 
Глава МЗС візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться у рамках зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів Альянсу.
 
Ключовими темами переговорів із союзниками будуть зміцнення міжнародної підтримки України, пріоритетні військові потреби, наближення справедливого миру в Україні та майбутні гарантії безпеки.
 
Також Сибіга проведе й окремі двосторонні зустрічі, зокрема із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та низкою міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу. 

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Політика
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 06:32
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється