​Сибіга закликав ЮНЕСКО відреагувати на удар росії по об'єкту Світової спадщини у Львові

"росія доводить свій статус держави-терориста. І саме так до неї слід ставитися".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО відреагувати на удар російським безпілотником по центру Львова, під час якого було пошкоджено об’єкт Світової спадщини.

Про це він написав у соцмережі Х.

"росія жорстоко вдарила по центральній частині Львова — міста виняткової культурної цінності та об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Було завдано шкоди об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО. Я закликаю Генерального директора ЮНЕСКО негайно відреагувати на цей злочин у найрішучіших формулюваннях", - наголосив Сибіга.

Міністр зазначив, що жорстокі порушення росією міжнародного права мають бути зустрінуті відповідальністю.

"росія робить саме те, що іранський режим робить на Близькому Сході, але в самому центрі Європи. росія доводить свій статус держави-терориста. І саме так до неї слід ставитися - через силу, а не слабкість, і посилення тиску на всіх фронтах", - наголосив Сибіга.