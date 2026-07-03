Сибіга запропонував Польщі антикризовий план для відновлення двосторонніх відносин

За словами Сибіги, міністри відзначили значний прогрес у подоланні чутливих питань історичного минулого за останні півтора року.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3 липня на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС запропонував комплекс антикризових заходів для розрядки напруги у відносинах між двома країнами.

Про це він повідомив у X.

Пакет антикризових заходів передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі.

За словами Сибіги, міністри відзначили значний прогрес у подоланні чутливих питань історичного минулого за останні півтора року. "Ексгумації було відновлено, а робота історичного конгресу продовжилася. Україна й надалі видаватиме дозволи на пошукові та ексгумаційні операції. Я ще раз підтвердив Радеку, що вибір назви військової частини українськими військовими не мав антипольського підтексту", – наголосив міністр щодо найменування підрозділу на честь героїв УПА.

"Ми поважаємо історію інших і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої власної історії та незалежності", – додав Сибіга.

Окрему увагу під час зустрічі приділили ситуації на фронті, військово-технічній співпраці та підготовці до саміту НАТО в Анкарі. Польща підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну у зміцненні її обороноздатності.

Крім того, сторони обговорили розвиток співпраці між українським і польським бізнесом, спільні проєкти з відбудови України, модернізацію прикордонної інфраструктури та прискорення митних процедур. Сибіга також подякував польській владі за оперативну реакцію на випадки ненависті та ксенофобії щодо українців.

"Настав час відкласти емоції. Ми маємо достатньо мудрості, уроків спільної історії та політичної волі, щоб покласти край оплескам у москві, яка радіє будь-якому загостренню між двома найближчими сусідами", – підсумував глава української дипломатії.