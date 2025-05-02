Сибіга зробив заяву про відправку військового контингенту в Україну

Міністр закордонних справ наголосив на важливості зберегти підтримку США нашої країни.

Військова присутність союзників має бути і на суші, і в повітрі і на морі.

Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він наголосив, що жодна довготривала мирна угода не можлива без надійних гарантій безпеки.

"Щодо потенційної відправки військових контингентів, то сьогодні ми ведемо дуже предметні консультації з союзниками з "Коаліції рішучих", - зазначив він.

Сибіга зазначив, що на сьогодні вже досягнуто чіткого розуміння можливостей та ролей партнерів України у майбутній безпековій інфраструктурі України.