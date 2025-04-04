Очільник українського МЗС зустрівся зі своїм угорським колегою
04 квітня 2025, 17:05
Фото: МЗС України
Вони домовилися про подальші контакти між сторонами.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Брюсселі 4 квітня. Вони домовилися про подальші контакти між сторонами.
Про це повідомив Сибіга в X (Twitter).
"Я зустрівся з Петером Сійярто, щоб обговорити наш двосторонній порядок денний та підтвердити зацікавленість України у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною", - зазначив міністр.
За словами Сибіги, він обговорив із Сійярто шляхи вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах. При цьому Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною.
Міністри домовилися провести наступний раунд відповідних консультацій між українською та угорською командами наступного тижня.
"Як два сусіди, обидва наші народи заслуговують на надійний мир, безпеку та розвиток", - додав глава МЗС України.
Варто зазначити, що перед зустріччю глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що мав зустрітися із Сибігою минулого тижня. Але, за його словами, зустріч була скасована з боку України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив намір провести зустріч. Перед цим Сибіга спілкувався із Сійярто 18 березня на полях конференції Raisina Dialogue у Нью-Делі.