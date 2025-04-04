Очільник українського МЗС зустрівся зі своїм угорським колегою

Вони домовилися про подальші контакти між сторонами.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Брюсселі 4 квітня. Вони домовилися про подальші контакти між сторонами.

Про це повідомив Сибіга в X (Twitter).

"Я зустрівся з Петером Сійярто, щоб обговорити наш двосторонній порядок денний та підтвердити зацікавленість України у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, він обговорив із Сійярто шляхи вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах. При цьому Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною.