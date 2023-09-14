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ПОЛІТИКА

Сильне озброєння України обернеться проти Заходу – посол Чехії

14 вересня 2023, 13:45
Сильне озброєння України обернеться проти Заходу – посол Чехії
Джерело: news.liga.net
Липавський закликав союзників України зберігати рішучість, навіть якщо Києву не вдасться досягти швидкого прориву в контрнаступі.

Будь-яка мирна ініціатива, нав'язана Україні без згоди Києва, матиме неприємні наслідки для Заходу, оскільки вона не зможе провести межу під "російським імперіалізмом".

Про це заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg глава МЗС Чехії Ян Липавський.

Липавський закликав союзників України зберігати рішучість, навіть якщо Києву не вдасться досягти швидкого прориву в контрнаступі. "Справжнім ворогом" є амбіції росії на схід, сказав він.

"Якщо Україну змусять ухвалити рішення, яке вона не прийме, Захід втратить її, і біля наших кордонів буде 40-мільйонна нація, яка почуватиметься відданою. Ми не хочемо просто відкласти війну. Ми хочемо покласти край здатності росії розширюватися на схід силою" , - сказав він.

США та їхні союзники неодноразово заявляли, що будь-яке політичне рішення 18-місячної війни має отримати згоду України. Формула миру з 10 пунктів, для якої президент України Володимир Зеленський шукає підтримки на Глобальному Півдні, включає повне виведення російських військ як головну умову, але Кремль відхилив цю вимогу. Зеленський виключив переговори із президентом росії путіним.

Липавський наполягає на тому, що підтримка серед союзників по НАТО та Європейському Союзу сильніша, ніж будь-коли. Чехія була одним із найстійкіших прихильників Києва, забезпечуючи його військовою технікою, такою як танки та боєприпаси, а також притулок понад 500 тисяч українців, які рятуються від війни - пункту призначення № 3 для біженців у ЄС після Польщі та Німеччини.

Чеський дипломат заявив, що формулі Зеленського "вдалося пережити" початковий етап: Китай, Саудівська Аравія, Бразилія та Південна Африка тепер готові взяти участь у дебатах, за винятком росії.

"Я не кажу, що вони схиляються до нашої позиції, але ми принаймні ведемо діалог", - сказав він.

Липавський зазначив, що деякі країни, які вагалися на ранніх етапах, наближаються до позиції Заходу. Багато "прагматичних міркувань" не хочуть приєднуватися до все більш ізольованої росії. Інші відчувають невдоволення агресією Москви в Чорному морі та виходом з угоди, яка гарантувала постачання зерна, сказав він.

Чехіяозброєннявійна в Україні

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