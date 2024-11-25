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Туреччину накрили сильні снігопади: є жертва і постраждалі

25 листопада 2024, 13:13
Туреччину накрили сильні снігопади: є жертва і постраждалі
Фото: gettyimages.com
Лише в одній з провінцій зі снігових заметів було врятовано 787 людей.

Впонеділок, 25 листопада, в Туреччині через снігопади у 20 провінціях Туреччини та в окремих районах п'яти провінцій припинено навчання.

Про це пише телеканал CNN Türk.

Керівництво деяких районів прийняло рішення про припинення навчання і завтра.

Турецькі ЗМІ пишуть, що в провінції Малатья, що на сході країни, 787 осіб були врятовані зі снігових заметів на дорогах. 

В районі Хекімхан на горі в сніговій пастці опинилися п’ятеро пастухів, їх було врятовано, але згодом один із них помер в лікарні. 

Наразі тривають роботи з розчищення доріг і порятунку громадян.

 
Туреччинаснігопад

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