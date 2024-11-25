Туреччину накрили сильні снігопади: є жертва і постраждалі
Впонеділок, 25 листопада, в Туреччині через снігопади у 20 провінціях Туреччини та в окремих районах п'яти провінцій припинено навчання.
Про це пише телеканал CNN Türk.
Керівництво деяких районів прийняло рішення про припинення навчання і завтра.
Турецькі ЗМІ пишуть, що в провінції Малатья, що на сході країни, 787 осіб були врятовані зі снігових заметів на дорогах.
В районі Хекімхан на горі в сніговій пастці опинилися п’ятеро пастухів, їх було врятовано, але згодом один із них помер в лікарні.
Наразі тривають роботи з розчищення доріг і порятунку громадян.