Туреччину накрили сильні снігопади: є жертва і постраждалі

Лише в одній з провінцій зі снігових заметів було врятовано 787 людей.

Впонеділок, 25 листопада, в Туреччині через снігопади у 20 провінціях Туреччини та в окремих районах п'яти провінцій припинено навчання.

Про це пише телеканал CNN Türk.

Керівництво деяких районів прийняло рішення про припинення навчання і завтра.

Турецькі ЗМІ пишуть, що в провінції Малатья, що на сході країни, 787 осіб були врятовані зі снігових заметів на дорогах.

В районі Хекімхан на горі в сніговій пастці опинилися п’ятеро пастухів, їх було врятовано, але згодом один із них помер в лікарні.

Наразі тривають роботи з розчищення доріг і порятунку громадян.