Силовики прийшли з обшуками у "ПриватБанк"
За даними "НВ Бизнес", слідчі дії проходять у центральному офісі ПриватБанку в Дніпрі. Факт обшуків підтвердили виданню в пресслужбі банку.
Інвестбанкір Сергій Фурса зазначив, що обшук почали наступного дня після того, як колишній власник "ПриватБанку" Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
"А ви говорите українська держава неповоротка. Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного ПриватБанку. Можуть працювати, коли хочуть. Захист бізнесу по-українськи. Держава як може намагається захистити українського підприємця від судового свавілля в Лондоні і США", - написав Фурса у Facebook.
Нагадаємо, "ПриватБанк" перейшов у держвласність 21 грудня 2016 року. Держава отримала 100% у його капіталі і витратила десятки мільярдів гривень на його докапіталізацію.
За оцінкою Національного банку, весь корпоративний портфель ПриватБанку перед націоналізацією становили інсайдерські кредити, тобто видані структурам, пов'язаним з колишніми акціонерами, основні з яких - це Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов.
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