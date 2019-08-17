Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Силовики викрили в Інституті раку "схему" наживи на онкохворих

У медустанові пройшли обшуки
Столичні правоохоронці спіймали лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків.
Силовики викрили в Інституті раку "схему" наживи на онкохворих Фото: Нацполіція

"У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. 16 серпня… оперативники… провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту раку", - йдеться у повідомленні поліції.

За призначення та видачу безкоштовних ліків, закуплених за державні кошти, медики вимагали у хворих від 3 до 70 тисяч гривень.

Також лікарі брали "відкати" у компаній за перемогу у тендерах із закупівлі медикаментів для потреб інституту Раку. Суми сягали 15-20% від загальної вартості укладених угод.

Під час обшуків в Інституті раку та за місцем мешкання фігурантів вилучили документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності.

Крім того, у службовому кабінеті одного з фігурантів знайшли 20 тисяч гривень. 

Про загальну кількість підозрюваних у поліції не повідомляють.

Наразі вирішується питання щодо оголошення медикам про підозру у хабарництві.

Нагадаємо, що наприкінці 2018 року Національний інститут раку в обхід системи державних закупівель Prozorro "роздерибанив" 10 мільйонів гривень, виділені з держбюджету на автоматизацію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2019 11:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.