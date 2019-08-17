Силовики викрили в Інституті раку "схему" наживи на онкохворих
"У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. 16 серпня… оперативники… провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту раку", - йдеться у повідомленні поліції.
За призначення та видачу безкоштовних ліків, закуплених за державні кошти, медики вимагали у хворих від 3 до 70 тисяч гривень.
Також лікарі брали "відкати" у компаній за перемогу у тендерах із закупівлі медикаментів для потреб інституту Раку. Суми сягали 15-20% від загальної вартості укладених угод.
Під час обшуків в Інституті раку та за місцем мешкання фігурантів вилучили документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності.
Крім того, у службовому кабінеті одного з фігурантів знайшли 20 тисяч гривень.
Про загальну кількість підозрюваних у поліції не повідомляють.
Наразі вирішується питання щодо оголошення медикам про підозру у хабарництві.
Нагадаємо, що наприкінці 2018 року Національний інститут раку в обхід системи державних закупівель Prozorro "роздерибанив" 10 мільйонів гривень, виділені з держбюджету на автоматизацію.
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