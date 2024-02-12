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Сили оборони почали збивати "Шахеди" новітніми лазерними системами Vampire – Defense Express

12 лютого 2024, 19:09
Сили оборони почали збивати
Джерело: ukr.net
Підрозділи використали новітні зразки ЗРК під час відбиття атаки на Одеську область.

Українські зенітники, ймовірно, вже використовують американські ракетні установки Vampire для збиття російських ударних дронів "Шахед".

Про це свідчить відео бойової роботи підрозділів ППО ВМС України, пише Defense Express.

На кадрах видно, що військові беруть ворожий дрон на приціл, використовуючи невідому оптико-електронну станцію. Після цього у "Шахед" влучає реактивний снаряд, і він починає падати.

У відео ВМС вказується, що підрозділи використали новітні зразки ЗРК під час відбиття атаки на Одеську область.

OSINT-аналітик OSINTtechnical вважає, що таким чином військові вперше продемонстрували бойову роботу установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS. Defense Express пише, що Vampire складається із оптико-локаційної станції та пускового блоку під снаряди APKWS. При цьому оптико-локаційна станція також виконує і функцію підсвітки цілі лазером, бо APKWS мають лазерне наведення.

Аналітики зазначають, що збиття "Шахеда" з політною масою аж 240 кілограмів є суттєвим досягненням для APKWS, тому установки Vampire під такі ракети є високотехнологічним та відносно дешевим засобом протидії ворожим БПЛА-камікадзе.

 

Сили спеціальних операційшахедивійна в Україніросія окупанти

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