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ПОЛІТИКА

Сили оборони України атакували нафтобазу в російському Енгельсі(оновлено)

08 січня 2025, 11:21
Сили оборони України атакували нафтобазу в російському Енгельсі(оновлено)
джерело x com VictorKvert200
Там спалахнула масштабна пожежа.

У місті Енгельс Саратовської області в ніч на середу, 8 січня, пролунали численні вибухи. Сили безпілотних систем української армії спільно із підрозділами Головного управління розвідки Міноборони України завдали ударів по базі зберігання нафтопродуктів “Комбінат Крістал”.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

На нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. У Генштабі наголосили, що цей об'єкт забезпечував паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація армії рф.

Українські воїни атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області. Як відомо, у районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об’єкт".

Генштаб ЗСУ зазначає, що нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

За операцією стояли підрозділи Головного управління розвідки Міноборони та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Аеродром "Енгельс-2" розташований біля однойменного міста Енгельс у Саратовської області. Відстань від цього аеродрому до найближчої території підконтрольної Україні становить близько 700 кілометрів.

"Енгельс-2" вважають однією з найбільших авіабаз в росії. Там базуються стратегічні бомбардувальники, зокрема Ту-95МС і Ту-160.

У Defense Express припускають, що ЗСУ під час сьогоднішнього удару по Саратовській області атакували військовий об'єкт ворога стратегічного значення, що може мати вплив на роботу Ту-160, призвівши до зниження активності бортів. Експерти пояснюють, що ці бомбардувальники використовують дуже специфічне паливо підвищеної щільності марки Т-8В. Його виготовляють далеко не на кожному нафтопереробному заводі. 

Приміром, за часів СРСР це паливо робили лише на нафтохімічних комбінатах в Ангарі та Оркську. Але невідомо, де його виробляють зараз, інформації про це немає. 

"Якщо вдалось уразити резервуари, на яких зберігалось паливо Т-8В для Ту-160, це може певною мірою "приземлити" ці машини й знизити активність їх використання ворогом", – пише Defense Express. 

Щоправда, востаннє Ту-160 для ударів по Україні росія використовувала у листопаді. Зазвичай під час бомбардувань окупанти застосовують Ту-95МС, які потребують звичайного авіаційного палива. 

ЗСУнафтобазаатака на рф

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